Ağ Ev Venesuelaya zərbə endirmək üçün hüquqi əsas görmür
- 06 noyabr, 2025
- 19:32
Donald Tramp administrasiyasının hazırda Venesuelaya zərbə endirmək planı və ölkədəki hər hansı quru hədəfinə hücumlar üçün heç bir hüquqi əsası yoxdur.
"Report" CNN-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio, Pentaqon rəhbəri Pit Heqset və Ağ Evin hüquq məsləhəti ofisinin üzvü tərəfindən Konqres üzvləri üçün keçirilən məxfi brifinqlə tanış olan mənbələr bildiriblər.
Məxfi görüş zamanı qanunvericilərə Ədliyyə Nazirliyinin narkotik qaçaqmalçılığı ilə bağlı şübhəli gəmilərə zərbələri haqlı çıxarmaq üçün verdiyi rəyin Venesuelanın özünə və ya digər ərazilərə zərbə endirməyə əsas olmadığı bildirilib.
Mənbələr qeyd ediblər ki, sentyabr ayında narkotik qaçaqmalçılığı ilə bağlı şübhəli gəmilərə qarşı hərbi əməliyyatla bağlı əmr quru hədəflərinə şamil edilmir.
Tramp administrasiyası Ədliyyə Nazirliyindən bu cür zərbələrin Konqresin təsdiqi olmadan həyata keçirilməsinə icazə verən ayrıca hüquqi rəy istəyir, lakin mənbələr Venesuela ərazisinə hücumların həyata keçirilməsi ilə bağlı hələlik heç bir qərar verilmədiyini bildirirlər.