В Белом доме не комментируют отстранение комментаторов Fox News за оскорбление Обамы

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Белом доме не комментируют отстранение от исполнения служебных обязанностей на две недели двух комментаторов американского телеканала Fox News за жесткие высказывания в прямом эфире о президенте США Бараке Обаме, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Ранее сотрудники Fox News подполковник Ральф Питерс и Стейси Дэш, выступая в различных передачах, допустили комментарии, которые совершенно непозволительны и неприемлемы для прямого эфира. Fox Business Network и Fox News Channel не потакают подобным выражениям и отстранили Питерса и Дэш на две недели", - заявил один из вице-президентов Fox News Билл Шайнон.

Речь идет о стратегических аналитиках Ральфе Питерсе и Стейси Дэш. Они высказывали свою точку зрения о состоявшемся в воскресенье телевизионном обращении президента Обамы к стране.