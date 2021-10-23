О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Белом доме анонсировали встречу Байдена и Макрона

В Белом доме анонсировали встречу Байдена и Макрона Президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Джозеф Байден встретятся в октябре в Риме.
Другие страны
23 октября 2021 г. 02:41
В Белом доме анонсировали встречу Байдена и Макрона
Джозеф Байден и Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Джозеф Байден встретятся в октябре в Риме.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Белого дома после телефонного разговора президентов США и Франции.

"Президент Байден ждет встречи с президентом Макроном в Риме позднее в этом месяце, где они продолжат разговор", - говорится в пресс-релизе.

В ходе переговоров в Италии Макрон и Байден намерены укрепить американо-французское сотрудничество. Поговорить о совместных интересах, общих ценностях и вызовах.

Отношения между Францией и США осложнились после создания альянса Aukus. Трехстороннее партнерство в сфере безопасности - Aukus - появилось 15 сентября 2021 года путем подписания соглашения между представителями Австралии, Великобритании и США. Ради новых возможностей Канберра расторгла с Парижем договор на поставку субмарин стоимостью 66 млрд долларов США и спровоцировала дипломатический скандал.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ və Fransa dövlət başçılarının görüşünün vaxtı məlum olub

Самое читаемое

Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
19 октября 2021 г. 11:23
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
19 октября 2021 г. 10:44
AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов
AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов
16 октября 2021 г. 13:03
Вагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
ФотоВагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
21 октября 2021 г. 13:29
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
22 октября 2021 г. 14:58
Гендиректор ПО Азеригаз объяснил причины роста цен на газ
Гендиректор ПО "Азеригаз" объяснил причины роста цен на газ
16 октября 2021 г. 19:20
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
19 октября 2021 г. 10:01
В Азербайджане повысят зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии
В Азербайджане повысят зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии
16 октября 2021 г. 15:31
В Наримановском районе Баку восстановлено движение транспорта после пожара
В Наримановском районе Баку восстановлено движение транспорта после пожара
16 октября 2021 г. 12:19
Пожар в торговых объектах в центре Баку потушен
ФотоПожар в торговых объектах в центре Баку потушен
16 октября 2021 г. 10:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi