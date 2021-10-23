В Белом доме анонсировали встречу Байдена и Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Джозеф Байден встретятся в октябре в Риме.

Президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Джозеф Байден встретятся в октябре в Риме.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Белого дома после телефонного разговора президентов США и Франции.

"Президент Байден ждет встречи с президентом Макроном в Риме позднее в этом месяце, где они продолжат разговор", - говорится в пресс-релизе.

В ходе переговоров в Италии Макрон и Байден намерены укрепить американо-французское сотрудничество. Поговорить о совместных интересах, общих ценностях и вызовах.

Отношения между Францией и США осложнились после создания альянса Aukus. Трехстороннее партнерство в сфере безопасности - Aukus - появилось 15 сентября 2021 года путем подписания соглашения между представителями Австралии, Великобритании и США. Ради новых возможностей Канберра расторгла с Парижем договор на поставку субмарин стоимостью 66 млрд долларов США и спровоцировала дипломатический скандал.