В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке покушения на премьер-министра

Трое молодых людей 2001, 2002 и 2007 годов рождения были задержаны в ходе обысков, проведенных в Антверпене федеральной полицией, их подозревают в планировании покушений на политических лидеров, включая премьер-министра Барта де Вевера.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местную газету De Morgen.

По словам федерального прокурора Анн Франсен, двое из задержанных допрашиваются полицией и в пятницу предстанут перед судебным следователем, который примет решение об их аресте. Третий пока отпущен на свободу. Все трое - из Антверпена.

Федеральная прокуратура пока отказывается от комментариев, что покушение планировалось на премьера.

Во время обысков в доме одного из задержанных было обнаружено устройство, "похожее на самодельное взрывное устройство и небольшой пакет со стальными шариками".

У второго подозреваемого был обнаружен 3D-принтер, вероятно, использовавшийся для производства компонентов для атаки. Федеральная прокуратура заявила, что, вероятно, целью было создание беспилотника с "прикрепленной к нему полезной нагрузкой".