İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Belçikada baş nazirə sui-qəsd hazırlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Digər ölkələr
    • 09 oktyabr, 2025
    • 23:46
    Belçikada baş nazirə sui-qəsd hazırlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Belçikanın Baş nazir Bart de Vever də daxil olmaqla, siyasi liderlərin həyatına sui-qəsd hazırlamaqda şübhəli bilinən 2001, 2002 və 2007-ci il təvəllüdlü üç gənc şəxs Antverpendə federal polisin keçirdiyi əməliyyat zamanı saxlanılıb.

    Bu barədə "Report" yerli "De Morgen" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Federal prokuror Ann Fransenin sözlərinə görə, saxlanılanlardan ikisinin polis tərəfindən sorğusu aparılıb və cümə günü isə məhkəmə təhqiqatçısının qarşısına çıxacaq. Üçüncü şəxs hələlik azadlığa buraxılıb. Onların hər üçünü Antverpendən olduğu bildirilib.

    Federal prokurorluq hələlik baş nazirə qarşı sui-qəsdin planlaşdırılması ilə bağlı şərh verməkdən imtina edib.

    Belçika baş nazir Sui-qəsd
    В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке покушения на премьер-министра

    Son xəbərlər

    23:51

    İsrailin saxladığı üç türkiyəli deputat ölkələrinə qayıdıb

    Region
    23:46

    Belçikada baş nazirə sui-qəsd hazırlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Digər ölkələr
    23:37
    Video

    Amerikalılar Zəngəzurda: dəhlizin Mehridən keçən hissəsi bu tarixdə inşa ediləcək

    Region
    23:16

    Türkiyə Rusiya ilə AES tikintisini müzakirə edir

    Region
    23:14

    Fidan: Türkiyə Qəzza məsələsinin həlli üçün beynəlxalq səviyyədə səy göstərib

    Region
    23:12

    ABŞ Senatı yeddinci dəfə hökumətin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı razılığa gələ bilməyib

    Digər ölkələr
    23:08

    HƏMAS: "Rəfah" keçid məntəqəsi hər iki istiqamətdə yenidən fəaliyyət göstərəcək

    Digər ölkələr
    23:07

    Yermak: Ukrayna işğal etdiyi ərazilərdən 23 uşaq və yeniyetməni geri qaytarıb

    Digər ölkələr
    22:51

    BMT: Qəzzaya lazımi yardım həcminin 20%-dən azı daxil olur

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti