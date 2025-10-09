Belçikada baş nazirə sui-qəsd hazırlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar
Digər ölkələr
- 09 oktyabr, 2025
- 23:46
Belçikanın Baş nazir Bart de Vever də daxil olmaqla, siyasi liderlərin həyatına sui-qəsd hazırlamaqda şübhəli bilinən 2001, 2002 və 2007-ci il təvəllüdlü üç gənc şəxs Antverpendə federal polisin keçirdiyi əməliyyat zamanı saxlanılıb.
Bu barədə "Report" yerli "De Morgen" qəzetinə istinadən xəbər verir.
Federal prokuror Ann Fransenin sözlərinə görə, saxlanılanlardan ikisinin polis tərəfindən sorğusu aparılıb və cümə günü isə məhkəmə təhqiqatçısının qarşısına çıxacaq. Üçüncü şəxs hələlik azadlığa buraxılıb. Onların hər üçünü Antverpendən olduğu bildirilib.
Federal prokurorluq hələlik baş nazirə qarşı sui-qəsdin planlaşdırılması ilə bağlı şərh verməkdən imtina edib.
Son xəbərlər
23:51
İsrailin saxladığı üç türkiyəli deputat ölkələrinə qayıdıbRegion
23:46
Belçikada baş nazirə sui-qəsd hazırlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblarDigər ölkələr
23:37
Video
Amerikalılar Zəngəzurda: dəhlizin Mehridən keçən hissəsi bu tarixdə inşa ediləcəkRegion
23:16
Türkiyə Rusiya ilə AES tikintisini müzakirə edirRegion
23:14
Fidan: Türkiyə Qəzza məsələsinin həlli üçün beynəlxalq səviyyədə səy göstəribRegion
23:12
ABŞ Senatı yeddinci dəfə hökumətin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı razılığa gələ bilməyibDigər ölkələr
23:08
HƏMAS: "Rəfah" keçid məntəqəsi hər iki istiqamətdə yenidən fəaliyyət göstərəcəkDigər ölkələr
23:07
Yermak: Ukrayna işğal etdiyi ərazilərdən 23 uşaq və yeniyetməni geri qaytarıbDigər ölkələr
22:51