В Бельгии выявили британский штамм у большинства новых больных COVID-19

Бельгийский антикризисный штаб сообщил о незначительном росте распространения коронавируса в стране, при этом более половины новых случаев приходятся на "британский" штамм

Бельгийский антикризисный штаб сообщил о незначительном росте распространения коронавируса в стране, при этом более половины новых случаев приходятся на "британский" штамм, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

"По нашим данным, на прошлой неделе более 53% случаев заражения были вызваны британским вариантом", - сказал на пресс-конференции представитель штаба Стивен Ван Гухт.

Неделей ранее этот показатель составлял менее 40%. "Рост новых случаев фиксируется на фоне снижения количества тестов. Это может свидетельствовать как о более агрессивном варианте, так о и менее строгом соблюдении мер", - добавил бельгийский представитель.

В Бельгии в настоящее время выявляется около 2 300 новых случаев коронавируса ежедневно.

С начала пандемии коронавируса в этой стране скончались более 22 тысяч человек.