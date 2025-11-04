В Бельгии украли данные с телефонов миллионов абонентов, включая еврочиновников

Миллионы жителей Бельгии, включая сотрудников Еврокомиссии и других еврочиновников, обнаружили данные о своем местоположении в открытом доступе в интернете.

Как передает Report, об этом пишет издание Echo. Отмечается, что украдены данные о местоположении абонентов со смартфонов.

"Данные о местоположении миллионов бельгийцев были взломаны и перепроданы в интернете. Среди них данные европейских чиновников, работающих в Бельгии, что потенциально ставит под угрозу безопасность этих учреждений", - говорится в сообщении.

В ЕК заявили, что "обеспокоены торговлей такими данными" и дали своим сотрудникам новые рекомендации по настройкам на служебных и личных смартфонах.