    В Бельгии украли данные с телефонов миллионов абонентов, включая еврочиновников

    Другие страны
    • 04 ноября, 2025
    • 11:11
    В Бельгии украли данные с телефонов миллионов абонентов, включая еврочиновников

    Миллионы жителей Бельгии, включая сотрудников Еврокомиссии и других еврочиновников, обнаружили данные о своем местоположении в открытом доступе в интернете.

    Как передает Report, об этом пишет издание Echo. Отмечается, что украдены данные о местоположении абонентов со смартфонов.

    "Данные о местоположении миллионов бельгийцев были взломаны и перепроданы в интернете. Среди них данные европейских чиновников, работающих в Бельгии, что потенциально ставит под угрозу безопасность этих учреждений", - говорится в сообщении.

    В ЕК заявили, что "обеспокоены торговлей такими данными" и дали своим сотрудникам новые рекомендации по настройкам на служебных и личных смартфонах.

