В Бельгии предотвращена попытка нападения на посольство Израиля

Силы безопасности Бельгии арестовали подозреваемого с коктейлем Молотова в руках у посольства Израиля в Брюсселе.

Как передает Report, об этом сообщил МИД еврейского государства в соцсети Х.

Отмечается, что никто из сотрудников дипведомства не пострадал, они находятся в безопасности.

По информации израильских СМИ, сотрудники службы безопасности Израиля уже установили личность подозреваемого.

Другие подробности инцидента не разглашаются.