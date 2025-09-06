В Бельгии предотвращена попытка нападения на посольство Израиля

Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Другие страны
    • 06 сентября, 2025
    • 08:47
    Силы безопасности Бельгии арестовали подозреваемого с коктейлем Молотова в руках у посольства Израиля в Брюсселе.

    Как передает Report, об этом сообщил МИД еврейского государства в соцсети Х.

    Отмечается, что никто из сотрудников дипведомства не пострадал, они находятся в безопасности. 

    По информации израильских СМИ, сотрудники службы безопасности Израиля уже установили личность подозреваемого.

    Другие подробности инцидента не разглашаются.  

