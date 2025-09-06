В Бельгии предотвращена попытка нападения на посольство Израиля
- 06 сентября, 2025
- 08:47
Силы безопасности Бельгии арестовали подозреваемого с коктейлем Молотова в руках у посольства Израиля в Брюсселе.
Как передает Report, об этом сообщил МИД еврейского государства в соцсети Х.
Отмечается, что никто из сотрудников дипведомства не пострадал, они находятся в безопасности.
По информации израильских СМИ, сотрудники службы безопасности Израиля уже установили личность подозреваемого.
Другие подробности инцидента не разглашаются.
