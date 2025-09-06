İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İsrailin Belçikadakı səfirliyinə hücum cəhdinin qarşısı alınıb

    Digər ölkələr
    • 06 sentyabr, 2025
    • 09:00
    İsrailin Belçikadakı səfirliyinə hücum cəhdinin qarşısı alınıb

    Belçika təhlükəsizlik qüvvələri İsrailin Brüsseldəki səfirliyinin qarşısında əlində "Molotov kokteyli" olan şübhəlini saxlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İsrail Xarici İşlər Nazirliyi "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, səfirliyin heç bir əməkdaşı xəsarət almayıb, onların hamısının təhlükəsizliyi təmin olunub.

    İsrail mediasının məlumatına görə, İsrailin təhlükəsizlik xidməti əməkdaşları artıq şübhəlinin şəxsiyyətini müəyyən ediblər.

    Hadisə ilə bağlı digər təfərrüatlar açıqlanmayıb.

    В Бельгии предотвращена попытка нападения на посольство Израиля
    Suspect with Molotov cocktail arrested outside Israeli embassy in Brussels

