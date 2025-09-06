İsrailin Belçikadakı səfirliyinə hücum cəhdinin qarşısı alınıb
Digər ölkələr
- 06 sentyabr, 2025
- 09:00
Belçika təhlükəsizlik qüvvələri İsrailin Brüsseldəki səfirliyinin qarşısında əlində "Molotov kokteyli" olan şübhəlini saxlayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə İsrail Xarici İşlər Nazirliyi "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
Bildirilib ki, səfirliyin heç bir əməkdaşı xəsarət almayıb, onların hamısının təhlükəsizliyi təmin olunub.
İsrail mediasının məlumatına görə, İsrailin təhlükəsizlik xidməti əməkdaşları artıq şübhəlinin şəxsiyyətini müəyyən ediblər.
Hadisə ilə bağlı digər təfərrüatlar açıqlanmayıb.
