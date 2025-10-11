Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    В Бельгии не исключили размещение военных в Брюсселе к концу года

    В Бельгии не исключили размещение военных в Брюсселе к концу года

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен не исключил, что к концу года на улицах Брюсселя могут появиться военные патрули в связи с ростом уровня преступности в городе.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью бельгийской газете Soir.

    "Возможно ли вывести военных на улицы до конца года ? Я не сказал "да", но и не сказал "нет", - отметил Франкен.

    В 2024 и 2025 году криминальная ситуация в Брюсселе резко ухудшилась, перестрелки в городе происходят до нескольких раз в неделю, на улицах столицы фиксируется резкое увеличение числа случаев воровства и насилия.

    Впервые военные патрули появились в Брюсселе после терактов в его аэропорту и метро в 2016 году, которые устроила та же связанная с террористической организацией ИГ группа боевиков, которая осенью 2015 года организовала теракты в Париже. Она базировалась в Моленбеке. Военное патрулирование сохранялось больше года.

    Brüssel küçələrində hərbi patrullar yerləşdirilə bilər

