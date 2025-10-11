Brüssel küçələrində hərbi patrullar yerləşdirilə bilər
- 11 oktyabr, 2025
- 21:14
Belçikanın müdafiə naziri Teo Franken, şəhərdə artan cinayət nisbətləri səbəbindən ilin sonuna qədər Brüssel küçələrində hərbi patrulların görünməsi ehtimalını istisna etməyib.
"Report"un məlumatına görə, o, bu barədə Belçikanın "Soir" qəzetinə müsahibəsində bildirib.
"İlin sonuna qədər hərbçiləri küçələrə çıxarmaq mümkündürmü"sualına cavabında Frankken deyib: "Mən "hə" deməmişəm, amma "yox" da deməmişəm".
Qeyd edək ki, 2024 və 2025-ci illərdə Brüsseldə kriminal vəziyyət kəskin şəkildə pisləşib, həftədə bir neçə dəfə atışma baş verib, paytaxt küçələrində oğurluq və zorakılıq halları kəskin artıb.
