В Бельгии началась массовая забастовка против сокращения соцвыплат на €3 млрд

Всеобщая забастовка против сокращения пенсий и социальных выплат на €3 млрд началась в воскресенье вечером в Бельгии.

Всеобщая забастовка против сокращения пенсий и социальных выплат на €3 млрд началась в воскресенье вечером в Бельгии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили три крупнейших профсоюза королевства, акция протеста продлится 24 часа.

Об участии в стачке уже объявили учителя, работники общественного транспорта, железных дорог и аэропортов, в том числе сотрудники служб безопасности и грузчики, а также тюремные надзиратели, почтальоны, пожарные и коммунальщики. По информации телеканала RTBF , городской транспорт практически не будет работать, из каждых трех междугородних поездов и автобусов на рейсы будет выходить только один, около 70% авиарейсов отменено.

Полиция королевства рекомендовала воздержаться от поездок по Брюсселю на автомобилях, поскольку в городе ожидаются большие пробки. Кроме того, центр города будет перекрыт ради манифестации протеста, в которой, по оценке профсоюзов, примут участие от 50 тыс. до 100 тыс. человек. Демонстрация разрешена городскими властями.

Акцию протеста спровоцировали планы сокращения социальных ассигнований в бюджете страны на €3 млрд в год. Планы подготовил кандидат на пост премьер-министра, председатель праворадикальной партии "Новый фламандский альянс" Барт Де Вевер. Он, в частности, поддерживает увеличение военных расходов страны.