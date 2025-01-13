В Бельгии началась массовая забастовка против сокращения соцвыплат на €3 млрд

Всеобщая забастовка против сокращения пенсий и социальных выплат на €3 млрд началась в воскресенье вечером в Бельгии.
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Об участии в стачке уже объявили учителя, работники общественного транспорта, железных дорог и аэропортов, в том числе сотрудники служб безопасности и грузчики, а также тюремные надзиратели, почтальоны, пожарные и коммунальщики. По информации телеканала
Полиция королевства рекомендовала воздержаться от поездок по Брюсселю на автомобилях, поскольку в городе ожидаются большие пробки. Кроме того, центр города будет перекрыт ради манифестации протеста, в которой, по оценке профсоюзов, примут участие от 50 тыс. до 100 тыс. человек. Демонстрация разрешена городскими властями.
Акцию протеста спровоцировали планы сокращения социальных ассигнований в бюджете страны на €3 млрд в год. Планы подготовил кандидат на пост премьер-министра, председатель праворадикальной партии "Новый фламандский альянс" Барт Де Вевер. Он, в частности, поддерживает увеличение военных расходов страны.