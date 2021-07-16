В Бельгии число погибших от наводнений увеличилось до 15

Число погибших в результате наводнений в Бельгии выросло до 15 после обнаружения трех тел в районе коммуны Троз провинции Льеж. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает бельгийское издание LeSoir.

Число погибших в результате наводнений в Бельгии выросло до 15 после обнаружения трех тел в районе коммуны Троз провинции Льеж. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает бельгийское издание LeSoir.

Власти не исключают, что число жертв наводнений увеличится после отступления воды.

Наиболее пострадавшими от непогоды стали провинции Льеж, Намюр, Валлонский Брабант. Также серьезно пострадали провинции Люксембург, Антверпен и Фламандский Брабант.

Разрушены сотни частных жилых домов, несколько мостов, затоплены жилые здания и дороги. Власти некоторых населенных пунктов призвали жителей покинуть дома. В Валонии приостановлено железнодорожное сообщение. Плохая погода нарушила работу электро-, газовых и телефонных сетей, приостановлена доставка почты.