В Беларуси зарегистрированы 273 новых случая заражения COVID-19

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Беларуси за сутки выросло на 273 до 63 270, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 418.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 300. На пятницу число выявленных случаев COVID-19 достигло 62 997, в том числе сообщалось о 412 умерших. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.