В Беларуси запретили физлицам ввозить, хранить и эксплуатировать беспилотники

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов (БЛА)", которым устанавливается запрет для физических лиц на их ввоз, хранение и эксплуатацию.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", которым устанавливается запрет для физических лиц на их ввоз, хранение и эксплуатацию.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Документом устанавливается запрет для физических лиц на ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление гражданских БПЛА. В части ввоза, эксплуатации и изготовления БПЛА физическими лицами указ вступает в силу после его официального опубликования, а в части хранения и оборота - через шесть месяцев", - сообщила пресс-служба президента.