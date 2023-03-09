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В Беларуси ввели смертную казнь для чиновников и военных за госизмену

В Беларуси ввели смертную казнь для чиновников и военных за госизмену Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об усилении уголовной ответственности за экстремизм и антигосударственную деятельность, предусматривающий смертную казнь чиновникам за государственную измену.
Другие страны
9 марта 2023 г. 21:00
В Беларуси ввели смертную казнь для чиновников и военных за госизмену

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об усилении уголовной ответственности за экстремизм и антигосударственную деятельность, предусматривающий смертную казнь чиновникам за государственную измену.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг президентская пресс-служба.

"Законом предусматривается распространение уголовной ответственности за измену государству, совершенную должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности. При этом за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания - смертной казни", - говорится в сообщении.

Согласно подписанным президентом изменениям в кодексы по вопросам уголовной ответственности, которые ранее были приняты парламентом, за ряд преступлений антигосударственной направленности также устанавливается дополнительное наказание в виде штрафа в размере до 50 тыс. базовых величин (более $650 тыс.).

Вводится также уголовная ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций и нарушение требований по защите государственной тайны. Также с трех до десяти суток увеличивается срок задержания лиц, подозреваемых в совершении госизмены, заговоре или иных действиях с целью захвата государственной власти, шпионаже и агентурной деятельности, что необходимо для обеспечения максимально качественного проведения оперативно-следственных мероприятий по соответствующим делам.

Одновременно предусматривается освобождение от уголовной ответственности лиц, осуществлявших подготовку к нападению на учреждения, пользующиеся международной защитой, или к совершению диверсии, но отказавшихся от своих намерений и оказавших содействие в предотвращении указанных преступлений.

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