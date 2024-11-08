В Беларуси состоялась встреча омбудсменов России и Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец встретились на территории Беларуси.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец встретились на территории Беларуси.

Как передает Report , об этом омбудсмен РФ сообщила в своем Telegram-канале.

Отмечается, что стороны обменялись списками посещенных по обоюдному согласию лиц, а также письмами от пленных к родственникам.

Москалькова подчеркнула, что российская и украинская сторона также обсудили дальнейшее гуманитарное взаимодействие по оказанию помощи мирным лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей, взаимному посещению пленных.

Напомним, что 18 октября Россия и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95.