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В Беларуси состоялась встреча омбудсменов России и Украины

В Беларуси состоялась встреча омбудсменов России и Украины Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец встретились на территории Беларуси.
Другие страны
8 ноября 2024 г. 19:16
В Беларуси состоялась встреча омбудсменов России и Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец встретились на территории Беларуси.

Как передает Report, об этом омбудсмен РФ сообщила в своем Telegram-канале.

Отмечается, что стороны обменялись списками посещенных по обоюдному согласию лиц, а также письмами от пленных к родственникам.

Москалькова подчеркнула, что российская и украинская сторона также обсудили дальнейшее гуманитарное взаимодействие по оказанию помощи мирным лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей, взаимному посещению пленных.

Напомним, что 18 октября Россия и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95.

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Версия на азербайджанском языке Belarusda Rusiya və Ukrayna Ombudsmanlarının görüşü keçirilib

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