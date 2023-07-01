В Беларуси расширили основания для запрета иностранных СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки в закон о "О средствах массовой информации".

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки в закон "О средствах массовой информации".

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Законом предусматривается возможность введения запрета на деятельность иностранных СМИ на территории Республики Беларусь в случае проявления иностранными государствами недружественных действий в отношении белорусских СМИ", - сообщили в пресс-службе.

Также предусмотрено определение особенностей функционирования новостных агрегаторов и правового статуса их владельцев. Расширяется перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, новостному агрегатору.

Документ направлен на "совершенствование механизмов защиты национальных интересов в медиасфере, а также на расширение инструментов для реагирования на недружественные действия в отношении Беларуси".