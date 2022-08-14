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В Беларуси потерпел крушение самолет, есть погибшие

В Беларуси потерпел крушение самолет, есть погибшие Легкомоторный самолет разбился во время прогулочного полета в Беларуси, два пилота погибли.
Другие страны
14 августа 2022 г. 00:53
В Беларуси потерпел крушение самолет, есть погибшие

Легкомоторный самолет разбился во время прогулочного полета в Беларуси, два пилота погибли.

Как передает Report, об этом сообщил Следственный комитет (СК) республики.

"По предварительным данным, два пилота легкомоторного самолета осуществляли прогулочные полеты над Слонимом (Гродненская область). Вечером, пролетая над Слонимским районом, самолет упал. Оба пилота от полученных повреждений скончались на месте", - проинформировал СК.

По информации ведомства, сейчас следователи областного аппарата СК с привлечением передвижной криминалистической лаборатории работают на месте происшествия. Причины трагедии устанавливаются, отметили в СК Беларуси.

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Версия на азербайджанском языке Belarusda təyyarə qəzası olub, ölənlər var

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