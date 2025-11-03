В Беларуси ожидают в 2026 году рост ВВП на 2,8% за счет увеличения инвестиций

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник подписал указы, которыми утверждены прогнозные параметры экономического развития страны и целевые показатели денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026 год.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу главы Беларуси.

Рост валового внутреннего продукта прогнозируется на 2,8% за счет наращивания инвестиций в основной капитал, опережающего роста экспорта товаров и услуг и стимулирующего роста доходов населения.

Устанавливаются целевые ориентиры для их выполнения. Так, ожидается, что экспорт товаров и услуг увеличится на 3,7% относительно текущего года, инвестиции в экономику - на 3,1%, реальные располагаемые денежные доходы населения - на 4,8%.

"Для Национального банка и правительства устанавливается целевая задача по ограничению инфляции на уровне, не превышающем 7%", - сообщает пресс-служба.

Указом о целевых показателях денежно-кредитной политики утверждаются также следующие параметры: международные резервные активы - не менее $9,2 млрд; коэффициент доступности автоматизированных систем участников платежного рынка для обеспечения проведения расчетных операций - не ниже 99,8%; объема инвестиционного финансирования - не менее 13%.