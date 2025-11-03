Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В Беларуси ожидают в 2026 году рост ВВП на 2,8% за счет увеличения инвестиций

    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 14:01
    В Беларуси ожидают в 2026 году рост ВВП на 2,8% за счет увеличения инвестиций

    Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник подписал указы, которыми утверждены прогнозные параметры экономического развития страны и целевые показатели денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026 год.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу главы Беларуси.

    Рост валового внутреннего продукта прогнозируется на 2,8% за счет наращивания инвестиций в основной капитал, опережающего роста экспорта товаров и услуг и стимулирующего роста доходов населения.

    Устанавливаются целевые ориентиры для их выполнения. Так, ожидается, что экспорт товаров и услуг увеличится на 3,7% относительно текущего года, инвестиции в экономику - на 3,1%, реальные располагаемые денежные доходы населения - на 4,8%.

    "Для Национального банка и правительства устанавливается целевая задача по ограничению инфляции на уровне, не превышающем 7%", - сообщает пресс-служба.

    Указом о целевых показателях денежно-кредитной политики утверждаются также следующие параметры: международные резервные активы - не менее $9,2 млрд; коэффициент доступности автоматизированных систем участников платежного рынка для обеспечения проведения расчетных операций - не ниже 99,8%; объема инвестиционного финансирования - не менее 13%.

    Беларусь Александр Лукашенко макропрогнозы ДКП

    Последние новости

    14:07

    Ильхам Алиев: Азербайджан всегда будет гордиться нашей славной Победой

    Внутренняя политика
    14:07

    Президент: Азербайджан уже экспортирует военную продукцию в ряд стран

    Политика
    14:03

    Ильхам Алиев: Возвращение азербайджанцев не должно пугать армянский народ

    Внутренняя политика
    14:02

    Ильхам Алиев: Ведущей движущей силой нашей экономики является ненефтяной сектор

    Финансы
    14:01

    Ильхам Алиев: Не было другой такой страны, которая одержала бы столь яркую Победу, как наша

    Внутренняя политика
    14:01

    В Беларуси ожидают в 2026 году рост ВВП на 2,8% за счет увеличения инвестиций

    Другие страны
    14:01

    Президент: Защита чистоты азербайджанского языка - дело каждого гражданина

    Внутренняя политика
    14:00

    Президент: Мы первыми применили БПЛА в войне

    Внутренняя политика
    13:59

    Глава государства: Организаторы кибератак против Азербайджана не должны остаться безнаказанными

    Внутренняя политика
    Лента новостей