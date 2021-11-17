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В Беларуси открыт памятник первому военному летчику Азербайджана

В Беларуси открыт памятник первому военному летчику Азербайджана В местечке Боруны Гродненской области Белоруси открыт памятник-бюст артиллерийскому офицеру бомбардировщика «Илья Муромец-16» Фарруху Ага Гаибову, нашему соотечественнику и герою Первой мировой войны.
Другие страны
17 ноября 2021 г. 14:10
В Беларуси открыт памятник первому военному летчику Азербайджана

В местечке Боруны Гродненской области Белоруси открыт памятник-бюст артиллерийскому офицеру бомбардировщика «Илья Муромец-16» Фарруху Ага Гаибову, нашему соотечественнику и герою Первой мировой войны.

Как сообщает Report со ссылкой на белорусские СМИ, в открытии приняли участие посол Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиев, военный атташе полковник Эльшан Рагимов, внучка Гамида Гаибова, брата героя, представители МО Беларуси, общественности двух стран.

Поручик Фаррух Ага Гаибов вошел в историю не только как герой, но и как первый военный летчик Азербайджана.

Бомбардировщик разбился в районе деревни Каменица 105 лет назад в период Первой мировой войны.

В память о погибшем экипаже «Ильи Муромца-16», атакованном четырьмя немецкими истребителями, посмертно награжденным орденами Св.Георгия 4-й степени, в 2009 году в Борунах был открыт памятник.

Азербайджанская делегация посетила также кладбище, где похоронен экипаж воздушного корабля «Илья Муромец».

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