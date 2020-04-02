В Беларуси четверо умерли от коронавируса

Четыре случая смерти возрастных пациентов с диагностированным коронавирусом COVID-19 зарегистрированы в Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Ранее президент страны Александр Лукашенко заявил, что по состоянию на четверг в республике от пневмонии умерли четыре пациента с коронавирусом COVID-19, но по одному из этих случаев информация уточняется."Зарегистрировано четыре случая смерти возрастных пациентов с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.