В Бельгии открылась первая средняя школа для мусульман

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Правительство федерации Валлония-Брюссель выдало разрешение на открытие в столичной коммуне Скарбеек первой в Бельгии исламской средней школы, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Учебное заведение под названием "Добродетель" откроется с 1 сентября. На первых порах школа рассчитана на обучение 120 учеников, а в перспективе — 660.

Население Бельгии насчитывает свыше 11,2 млн. человек, в том числе более 600 тыс. мусульман.