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    В Бельгии нашли дефект в конструкции ядерного реактора

    © NASA

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Компания-оператор Engie-Electrabel сообщила о дефекте, который был обнаружен в ядерном реакторе в бельгийской Валлонии. 

    Как передает Report, об  этом пишет газета Le Soir.

    Как отмечается, речь идет о дефекте, найденном в конструкции третьего ядерного реактора АЭС "Тианж". В ходе проверки специалисты компании обратили внимание на ухудшение технических характеристик бетона, находящегося в потолочной части пятиэтажного бронированного бункера реактора. Там размещены аварийные системы.

    По данным издания, аномалии в арматуре бетона могут сказаться на прочности конструкции.

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