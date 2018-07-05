В Бельгии нашли дефект в конструкции ядерного реактора

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Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Компания-оператор Engie-Electrabel сообщила о дефекте, который был обнаружен в ядерном реакторе в бельгийской Валлонии.

Как передает Report, об этом пишет газета Le Soir.

Как отмечается, речь идет о дефекте, найденном в конструкции третьего ядерного реактора АЭС "Тианж". В ходе проверки специалисты компании обратили внимание на ухудшение технических характеристик бетона, находящегося в потолочной части пятиэтажного бронированного бункера реактора. Там размещены аварийные системы.

По данным издания, аномалии в арматуре бетона могут сказаться на прочности конструкции.