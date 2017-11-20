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    В Бельгии на металлургическом заводе прогремел взрыв

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел на заводе металлургической компании Arcelor Mittal в Генте.

    Как передает Report, об этом сообщила РИА Новости представитель федеральной полиции Бельгии.

    "Мы можем подтвердить, что, по крайней мере, несколько человек пострадали. Это вся информация, которой мы располагаем на данный момент", - сказала она.

    В свою очередь, издание Soir со ссылкой на фламандский телеканал VTM передало, что при взрыве погиб один человек.

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