В Бейруте протестующие заняли здания двух министерств

Протестующие в Бейруте в субботу заняли здания МИД и Министерства экономики Ливана.
20:19
Протестующие ворвались в министерство иностранных дел Ливана, расположенное в столичном районе Ашрафия.
Как передает Report, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
По данным телеканала Al-Jadeed, вслед за ними в здание внешнеполитического ведомства вошли военнослужащие.
Митингующие подняли плакаты, на которых написано "Бейрут — демилитаризованный город" и "Столица революции".
На антиправительственные протесты с требованиями отставки правительства и реформ вышли тысячи людей. Они массово забрасывают полицейских камнями и петардами, в ответ в них кидают гранаты со слезоточивым газом.