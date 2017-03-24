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    В баварском Бамберге эвакуировали автовокзал из-за угрозы взрыва

    На месте работает земельное подразделение уголовной полиции

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Центральный автовокзал в немецком городе Бамберг в Баварии эвакуирован из-за обнаруженного в одном из автобусов неустановленного предмета.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал n-tv со ссылкой на полицию.

    По данным телеканала, на месте работает земельное подразделение уголовной полиции.

    Мужчина, который, по словам официального представителя полиции региона Верхней Франконии, выкрикивал угрозы на вокзале и имеет отношение к неустановленному предмету, в настоящее время задержан.

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