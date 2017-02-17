Мюнхенская конференция по безопасности открывается сегодня

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Баварии сегодня открывается 53-я Мюнхенская конференция по безопасности.

Как передает Report, участниками конференции, которая закончится в воскресенье, 19 февраля, станут более 30 глав государств и правительств, а также более 80 министров обороны и иностранных дел.

16 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Федеративную Республику Германии для участия в 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.