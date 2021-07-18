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В Баварии объявили режим чрезвычайной ситуации

В Баварии объявили режим чрезвычайной ситуации Режим чрезвычайной ситуации объявлен в административном округе Верхняя Бавария из-за наводнения и оползней, вызванных сильными дождями.
Другие страны
18 июля 2021 г. 03:33
В Баварии объявили режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в административном округе Верхняя Бавария из-за наводнения и оползней, вызванных сильными дождями.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на спасательные службы.

"Сейчас много оползней, пожарная команда перегружена, сказал представитель единого центра управления в Траунштайне", - отмечает агентство.

Особенно пострадали Берхтесгаден и Бишофсвизен на юго-востоке Баварии. Отдельные дома уже очищены от последствий оползней, население призывают покинуть подвалы и избегать улиц, так как по ним льется вода.

Кроме того, наводнение пришло в Саксонскую Швейцарию на границе Германии и Чехии, отдельные населенные пункты отрезаны, железнодорожное сообщение прервано. Немецкие власти оценивают ситуацию там как "напряженную, но управляемую".

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