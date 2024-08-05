В Башкортостане произошел взрыв на заводе, есть погибшие

В башкирском Стерлитамаке (РФ) на одном из предприятий произошел пожар, в результате которого погибли три человека.

В Республике Башкортостан (РФ) в результате взрыва на одном из предприятий в городе Стерлитамаке погибли три человека.

Как передает Report , об этом сообщает издание Башинформ.

"Три человека погибли на территории ФКП "Авангард" в городе Стерлитамаке. <...> Примерно в 15:30 по московскому (16:30 по бакинскому) времени в одном из помещений завода, которое занимает подрядная организация, произошел хлопок при проведении подготовительных работ подрядчиком по демонтажу трубопроводов безогневой резкой (с применением воды и песка)", - отмечает агентство.

Позднее в следственном управлении СК РФ по региону заявили о возбуждении уголовного дела о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.

"В производственном здании во время демонтажа старого трубопровода произошло возгорание газовоздушной смеси. Трое работников получили термические ожоги, от которых погибли на месте", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будут назначены судебные экспертизы для установления причины возгорания.