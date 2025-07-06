В Башкирии при опрокидывании автомобиля погибли два человека

Иномарка в Башкирии вылетела в кювет и опрокинулась, в результате погибли два человека, в том числе подросток. Еще три человека пострадали.

Иномарка в Башкирии вылетела в кювет и опрокинулась, в результате погибли два человека, в том числе подросток. Еще три человека пострадали.

Как передает Report, об этом сообщила в телеграм-канале Госавтоинспекция республики.

По данным полиции, авария произошла в Ишимбайском районе на дороге Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск.

"Предварительно установлено, что 23-летний водитель Opel Astra, двигаясь со стороны села Мраково в направлении деревни Кулгунино, не справился с рулевым управлением, совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погибли два человека", - говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что на месте происшествия скончалась 16-летняя пассажирка, водителя и еще троих пассажиров доставили в больницу в Стерлитамаке. По информации ведомства, через некоторое время в реанимации от полученных травм скончался 18-летний пассажир иномарки. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают детали ДТП.