Предотвращена попытка контрабанды 34 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан
Происшествия
- 11 ноября, 2026
- 12:08
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
На азербайджано-иранской границе предотвращена попытка контрабандного ввоза крупной партии наркотиков.
Как сообщили Report в Государственной пограничной службе, инцидент произошел на территории пограничного отряда "Горадиз" погранвойск.
В результате поисковых и оперативных мероприятий пограничники обнаружили и изъяли 34 кг 42 г наркотических веществ, а также два складных ножа.
Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.
Последние новости
13:41
В Испании протестующие помешали вещанию ряда телерадиокомпаний - ОбновленоДругие страны
13:25
Видео
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева принимают участие в Саммите лидеров COP31 в Анталье - Обновлено-2Внешняя политика
13:22
Видео
В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов, пострадали четыре человека - ОбновленоДругие страны
13:21
Лига наций: Эстонец Тохвер назначен главным судьей матча Лихтенштейн-АзербайджанФутбол
13:15
Фото
Фуад Мурадов принял участие в заседании Координационного совета азербайджанцев ПольшиВнутренняя политика
13:13
Завершены работы по капремонту танкера "Кяльбаджар"Инфраструктура
13:09
В Кыргызстане осенью 2027 года откроют грузовой аэропортВ регионе
12:51
FT: Франция опасается ядерной эскалации из-за наращивания ракетного арсенала ГерманииДругие страны
12:49
Братья Мамедовы встретились в финале турнира по борьбе в КазахстанеИндивидуальные