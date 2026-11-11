Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Предотвращена попытка контрабанды 34 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

    Происшествия
    • 11 ноября, 2026
    • 12:08
    Предотвращена попытка контрабанды 34 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

    На азербайджано-иранской границе предотвращена попытка контрабандного ввоза крупной партии наркотиков.

    Как сообщили Report в Государственной пограничной службе, инцидент произошел на территории пограничного отряда "Горадиз" погранвойск.

    В результате поисковых и оперативных мероприятий пограничники обнаружили и изъяли 34 кг 42 г наркотических веществ, а также два складных ножа.

    Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.

    Незаконный оборот наркотиков в Азербайджане Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) Исламская Республика Иран
    İrandan Azərbaycana 34 kq narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    13:41
    В Испании протестующие помешали вещанию ряда телерадиокомпаний - Обновлено
    Другие страны
    13:25
    Видео
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева принимают участие в Саммите лидеров COP31 в Анталье - Обновлено-2
    Внешняя политика
    13:22
    Видео
    В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов, пострадали четыре человека - Обновлено
    Другие страны
    13:21
    Лига наций: Эстонец Тохвер назначен главным судьей матча Лихтенштейн-Азербайджан
    Футбол
    13:15
    Фото
    Фуад Мурадов принял участие в заседании Координационного совета азербайджанцев Польши
    Внутренняя политика
    13:13
    Завершены работы по капремонту танкера "Кяльбаджар"
    Инфраструктура
    13:09
    В Кыргызстане осенью 2027 года откроют грузовой аэропорт
    В регионе
    12:51
    FT: Франция опасается ядерной эскалации из-за наращивания ракетного арсенала Германии
    Другие страны
    12:49
    Братья Мамедовы встретились в финале турнира по борьбе в Казахстане
    Индивидуальные
    Лента новостей