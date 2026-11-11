Предотвращена попытка контрабанды 34 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

На азербайджано-иранской границе предотвращена попытка контрабандного ввоза крупной партии наркотиков.

Как сообщили Report в Государственной пограничной службе, инцидент произошел на территории пограничного отряда "Горадиз" погранвойск.

В результате поисковых и оперативных мероприятий пограничники обнаружили и изъяли 34 кг 42 г наркотических веществ, а также два складных ножа.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.