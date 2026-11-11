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    İrandan Azərbaycana 34 kq narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    • 11 noyabr, 2026
    • 11:50
    İrandan Azərbaycana 34 kq narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    İrandan Azərbaycana 34 kq narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Sərhəd Qoşunlarının "Horadiz" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində külli miqdarda narkotik vasitənin qaçaqmalçılıq yolu ilə İrandan Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb.

    Keçirilmiş sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində ümumi çəkisi 34 kiloqram 42 qram olan narkotik vasitə və 2 (iki) ədəd qatlanan tipli bıçaq aşkarlanaraq qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.

    Fakt üzrə əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.

    Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi Azərbaycan-İran dövlət sərhədi Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX)
    Предотвращена попытка контрабанды 34 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан
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