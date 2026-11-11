В Азербайджане минимальная зарплата будет пересматриваться не менее раза в год

В Кабинете Министров Азербайджана создана рабочая группа для пересмотра минимальной заработной платы не реже одного раза в год.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом трудовой политики Аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Фуад Гейдаров на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

По его словам, в состав рабочей группы входят руководители и заместители руководителей соответствующих государственных органов, а также представители социальных партнеров:

"Естественно, при рассмотрении вопроса в рабочей группе будут учитываться как критерии, установленные в Законе "О прожиточном минимуме" в отношении минимальной заработной платы. Это обеспечит определение почасовой ставки и общей суммы минимальной заработной платы".