Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    В Азербайджане минимальная зарплата будет пересматриваться не менее раза в год

    Финансы
    • 11 ноября, 2026
    • 12:25
    В Азербайджане минимальная зарплата будет пересматриваться не менее раза в год

    В Кабинете Министров Азербайджана создана рабочая группа для пересмотра минимальной заработной платы не реже одного раза в год.

    Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом трудовой политики Аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Фуад Гейдаров на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

    По его словам, в состав рабочей группы входят руководители и заместители руководителей соответствующих государственных органов, а также представители социальных партнеров:

    "Естественно, при рассмотрении вопроса в рабочей группе будут учитываться как критерии, установленные в Законе "О прожиточном минимуме" в отношении минимальной заработной платы. Это обеспечит определение почасовой ставки и общей суммы минимальной заработной платы".

    Минимальная заработная плата Кабинет министров Азербайджана Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Azərbaycanda minimum əməkhaqqının müntəzəm nəzərdən keçirilməsi üçün işçi qrupu fəaliyyətə başlayıb
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    13:41
    В Испании протестующие помешали вещанию ряда телерадиокомпаний - Обновлено
    Другие страны
    13:25
    Видео
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева принимают участие в Саммите лидеров COP31 в Анталье - Обновлено-2
    Внешняя политика
    13:22
    Видео
    В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов, пострадали четыре человека - Обновлено
    Другие страны
    13:21
    Лига наций: Эстонец Тохвер назначен главным судьей матча Лихтенштейн-Азербайджан
    Футбол
    13:15
    Фото
    Фуад Мурадов принял участие в заседании Координационного совета азербайджанцев Польши
    Внутренняя политика
    13:13
    Завершены работы по капремонту танкера "Кяльбаджар"
    Инфраструктура
    13:09
    В Кыргызстане осенью 2027 года откроют грузовой аэропорт
    В регионе
    12:51
    FT: Франция опасается ядерной эскалации из-за наращивания ракетного арсенала Германии
    Другие страны
    12:49
    Братья Мамедовы встретились в финале турнира по борьбе в Казахстане
    Индивидуальные
    Лента новостей