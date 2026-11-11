В Азербайджане минимальная зарплата будет пересматриваться не менее раза в год
- 11 ноября, 2026
- 12:25
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В Кабинете Министров Азербайджана создана рабочая группа для пересмотра минимальной заработной платы не реже одного раза в год.
Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом трудовой политики Аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Фуад Гейдаров на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.
По его словам, в состав рабочей группы входят руководители и заместители руководителей соответствующих государственных органов, а также представители социальных партнеров:
"Естественно, при рассмотрении вопроса в рабочей группе будут учитываться как критерии, установленные в Законе "О прожиточном минимуме" в отношении минимальной заработной платы. Это обеспечит определение почасовой ставки и общей суммы минимальной заработной платы".