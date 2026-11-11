Гендиректор ИСЕСКО назвал павильон Азербайджана одним из самых активных на COP31

Генеральный директор ИСЕСКО Салим бен Мухаммед аль-Малик дал высокую оценку организации азербайджанского павильона на климатической конференции COP31, проходящей в Анталье.

Как сообщает корреспондент Report из Турции, об этом он заявил журналистам во время посещения павильона.

По его словам, павильон Азербайджана выделяется на фоне павильонов других стран высокой посещаемостью и насыщенной программой мероприятий.

"По сравнению со многими другими павильонами он очень энергичный и активный. Мы рады, что также примем участие в одной из сессий, которая состоится 14 ноября в 13:00. Уверены, что наше участие, как это обычно бывает в случае с Азербайджаном, будет весьма успешным", - сказал он.

Комментируя основные послания COP31, он отметил, что ключевые темы климатических конференций во многом остаются неизменными, однако их акценты корректируются с учетом изменений окружающей среды и климата.

"Надеюсь, что все участники этой конференции смогут перейти от обсуждения климатических вопросов к реальным действиям. Также надеюсь, что все страны и организации возьмут на себя соответствующие обязательства и перейдут от слов к делу. Именно этого я ожидаю", - добавил он.