Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Гендиректор ИСЕСКО назвал павильон Азербайджана одним из самых активных на COP31

    Внешняя политика
    • 11 ноября, 2026
    • 12:10
    Гендиректор ИСЕСКО назвал павильон Азербайджана одним из самых активных на COP31

    Генеральный директор ИСЕСКО Салим бен Мухаммед аль-Малик дал высокую оценку организации азербайджанского павильона на климатической конференции COP31, проходящей в Анталье.

    Как сообщает корреспондент Report из Турции, об этом он заявил журналистам во время посещения павильона.

    По его словам, павильон Азербайджана выделяется на фоне павильонов других стран высокой посещаемостью и насыщенной программой мероприятий.

    "По сравнению со многими другими павильонами он очень энергичный и активный. Мы рады, что также примем участие в одной из сессий, которая состоится 14 ноября в 13:00. Уверены, что наше участие, как это обычно бывает в случае с Азербайджаном, будет весьма успешным", - сказал он.

    Комментируя основные послания COP31, он отметил, что ключевые темы климатических конференций во многом остаются неизменными, однако их акценты корректируются с учетом изменений окружающей среды и климата.

    "Надеюсь, что все участники этой конференции смогут перейти от обсуждения климатических вопросов к реальным действиям. Также надеюсь, что все страны и организации возьмут на себя соответствующие обязательства и перейдут от слов к делу. Именно этого я ожидаю", - добавил он.

    Салим бин Мухаммед аль-Малик Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) COP31
    ICESCO-nun baş direktoru Azərbaycan pavilyonunu COP31-də ən aktiv pavilyonlardan biri adlandırıb
    ICESCO director-general praises Azerbaijani pavilion at COP31
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