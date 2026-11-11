İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    ICESCO-nun baş direktoru Azərbaycan pavilyonunu COP31-də ən aktiv pavilyonlardan biri adlandırıb

    Xarici siyasət
    • 11 noyabr, 2026
    • 12:15
    ICESCO-nun baş direktoru Azərbaycan pavilyonunu COP31-də ən aktiv pavilyonlardan biri adlandırıb

    ICESCO-nun baş direktoru Səlim bin Məhəmməd əl-Malik Antalyada keçirilən COP31 konfransında Azərbaycan pavilyonunun təşkilini yüksək qiymətləndirib.

    "Report"un Türkiyəyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, o, bu barədə pavilyonu ziyarət edərkən jurnalistlərə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan pavilyonu digər ölkələrin pavilyonları fonunda yüksək ziyarətçi sayı və zəngin tədbirlər proqramı ilə seçilir.

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    Səlim bin Məhəmməd Əl-Malik COP31 İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (ICESCO) Türkiyə Cümhuriyyəti
    Гендиректор ИСЕСКО назвал павильон Азербайджана одним из самых активных на COP31
    ICESCO director-general praises Azerbaijani pavilion at COP31
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