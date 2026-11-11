ICESCO-nun baş direktoru Azərbaycan pavilyonunu COP31-də ən aktiv pavilyonlardan biri adlandırıb
Xarici siyasət
- 11 noyabr, 2026
- 12:15
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ICESCO-nun baş direktoru Səlim bin Məhəmməd əl-Malik Antalyada keçirilən COP31 konfransında Azərbaycan pavilyonunun təşkilini yüksək qiymətləndirib.
"Report"un Türkiyəyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, o, bu barədə pavilyonu ziyarət edərkən jurnalistlərə bildirib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan pavilyonu digər ölkələrin pavilyonları fonunda yüksək ziyarətçi sayı və zəngin tədbirlər proqramı ilə seçilir.
Xəbər yenilənir
Гендиректор ИСЕСКО назвал павильон Азербайджана одним из самых активных на COP31
ICESCO director-general praises Azerbaijani pavilion at COP31
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