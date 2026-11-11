Азербайджан обсудил сотрудничество с Болгарией в газовой сфере

Азербайджан и Болгария обсудили сотрудничество в сфере природного газа и развитие Зеленого энергетического коридора "Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, обсуждения на эту тему состоялись на встрече министра энергетики Пярвиза Шахбазова с министром энергетики Болгарии Ивой Петровой в рамках COP31 в Анталье.

Сообщается, что были рассмотрены вопросы создания совместного предприятия по коридору и начала подготовки технико-экономического обоснования. Отмечено, что проект создаст возможности для развития новых мощностей возобновляемой энергетики и выхода произведенной в Азербайджане электроэнергии на турецкий и европейский рынки. Также состоялся обмен мнениями об участии европейских компаний в проектах, возможностях финансирования и технологического сотрудничества.

Министр Пярвиз Шахбазов также провел двустороннюю встречу с исполнительным директором Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем. На встрече была высоко оценена поддержка МЭА в подготовке энергетических инициатив COP29.

На встрече обсуждались роль электрификации в энергетическом переходе, сотрудничество Азербайджана с МЭА в этом направлении, а также возможности пересмотра совместной работы с учетом новых приоритетов. Стороны также затронули роль природного газа в обеспечении энергобезопасности, потенциал зеленых энергетических коридоров и перспективы продолжения диалога и технического сотрудничества по вопросам электрификации.