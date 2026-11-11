Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Азербайджан обсудил сотрудничество с Болгарией в газовой сфере

    Энергетика
    • 11 ноября, 2026
    • 12:24
    Азербайджан обсудил сотрудничество с Болгарией в газовой сфере

    Азербайджан и Болгария обсудили сотрудничество в сфере природного газа и развитие Зеленого энергетического коридора "Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария".

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, обсуждения на эту тему состоялись на встрече министра энергетики Пярвиза Шахбазова с министром энергетики Болгарии Ивой Петровой в рамках COP31 в Анталье.

    Сообщается, что были рассмотрены вопросы создания совместного предприятия по коридору и начала подготовки технико-экономического обоснования. Отмечено, что проект создаст возможности для развития новых мощностей возобновляемой энергетики и выхода произведенной в Азербайджане электроэнергии на турецкий и европейский рынки. Также состоялся обмен мнениями об участии европейских компаний в проектах, возможностях финансирования и технологического сотрудничества.

    Министр Пярвиз Шахбазов также провел двустороннюю встречу с исполнительным директором Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем. На встрече была высоко оценена поддержка МЭА в подготовке энергетических инициатив COP29.

    На встрече обсуждались роль электрификации в энергетическом переходе, сотрудничество Азербайджана с МЭА в этом направлении, а также возможности пересмотра совместной работы с учетом новых приоритетов. Стороны также затронули роль природного газа в обеспечении энергобезопасности, потенциал зеленых энергетических коридоров и перспективы продолжения диалога и технического сотрудничества по вопросам электрификации.

    Пярвиз Шахбазов COP31 COP29
    Фото
    Azərbaycan Bolqarıstanla qaz sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan, Bulgaria discuss development of Green Energy Corridor
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    13:41
    В Испании протестующие помешали вещанию ряда телерадиокомпаний - Обновлено
    Другие страны
    13:25
    Видео
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева принимают участие в Саммите лидеров COP31 в Анталье - Обновлено-2
    Внешняя политика
    13:22
    Видео
    В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов, пострадали четыре человека - Обновлено
    Другие страны
    13:21
    Лига наций: Эстонец Тохвер назначен главным судьей матча Лихтенштейн-Азербайджан
    Футбол
    13:15
    Фото
    Фуад Мурадов принял участие в заседании Координационного совета азербайджанцев Польши
    Внутренняя политика
    13:13
    Завершены работы по капремонту танкера "Кяльбаджар"
    Инфраструктура
    13:09
    В Кыргызстане осенью 2027 года откроют грузовой аэропорт
    В регионе
    12:51
    FT: Франция опасается ядерной эскалации из-за наращивания ракетного арсенала Германии
    Другие страны
    12:49
    Братья Мамедовы встретились в финале турнира по борьбе в Казахстане
    Индивидуальные
    Лента новостей