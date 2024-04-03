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В Барселоне застрял круизный лайнер с 1,5 тыс. пассажиров

В Барселоне застрял круизный лайнер с 1,5 тыс. пассажиров Круизный лайнер с около 1,5 тыс. пассажиров со 2 апреля не может покинуть порт Барселоны из-за присутствия на борту граждан Боливии, которые, как предполагается, путешествовали по поддельным визам.
Другие страны
3 апреля 2024 г. 15:06
В Барселоне застрял круизный лайнер с 1,5 тыс. пассажиров

Круизный лайнер с около 1,5 тыс. пассажиров со 2 апреля не может покинуть порт Барселоны из-за присутствия на борту граждан Боливии, которые, как предполагается, путешествовали по поддельным визам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета El Pais.

Судно принадлежит компании MSC. Проблемы с документами у 69 боливийцев, среди которых 14 несовершеннолетних, были обнаружены, когда лайнер уже покинул Бразилию.

Конечным пунктом назначения путешествия была Италия. Хотя судну не воспрещается продолжить свой путь, оно остается в порту Барселоны.

Испанские власти хотят, чтобы компания взяла на себя ответственность за возвращение боливийцев на родину.

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Версия на английском языке Cruise ship with 1,500 passengers stuck in Barcelona

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