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    В Барселоне установят памятник жертвам терактов

    Власти города приняли решение усилить меры безопасности в центре

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В Барселоне на улице Рамбла, где 17 августа был совершен теракт, появится памятник жертвам нападений в Каталонии. 

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил мэр города Ада Колау.

    Сообщается также, что власти города приняли решение усилить меры безопасности в центре.

    17 августа автомобиль въехал в толпу людей на улице Рамбла в Барселоне. В результате теракта погибли 15 человек. В ночь на 18 августа во время полицейского рейда в Камбрильсе был совершен еще один теракт.

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