О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Барселоне протестующие грабят магазины

В Барселоне протестующие грабят магазины В Барселоне акция протеста с призывами к правительству провести социальные реформы, а также освободить осужденного за восхваление террористических организаций рэпера Пабло Аселя, переросла в беспорядки
Другие страны
28 февраля 2021 г. 02:03
В Барселоне протестующие грабят магазины

В Барселоне акция протеста с призывами к правительству провести социальные реформы, а также освободить осужденного за восхваление террористических организаций рэпера Пабло Аселя, переросла в беспорядки.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, митинг организовали студенческие профсоюзы, сторонники независимости Каталонии, леворадикальные партии Arran и CUP. Они потребовали "всеобщей амнистии", "самоопределения, крыши, хлеба и работы". Всего на улицы под лозунгом "Без будущего нам нечего терять" вышли тысячи человек.

Кроме того, митингующие призвали отменить реформу в области труда, закон об общественной безопасности, закон об иностранцах, а также принудительное выселение из жилья из-за задолженностей.

После того как митингующие дошли от Университетской площади до проспекта Драссанес, они начали строить баррикады из мусорных контейнеров, разбили витрину банка и подожгли его.

После этого радикалы направились к площади Каталония по Рамбле, громя по пути фасады банков, пострадал отель Calderón, начался грабеж магазинов, напротив комиссариата Городской гвардии радикалы подожгли полицейскую машину.

На месте работают пожарные, сообщают каталонские правоохранительные органы. Они призывают местных жителей не ездить в районы, где идут беспорядки.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Директор УВД AZANS: Открытие международного аэропорта в Физули планируется осенью
Директор УВД AZANS: Открытие международного аэропорта в Физули планируется осенью
27 февраля 2021 г. 14:15
Президент Ильхам Алиев провел пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ
Президент Ильхам Алиев провел пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ
27 февраля 2021 г. 00:06
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08
Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 
Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 
26 февраля 2021 г. 14:22
Президент: На территории Азербайджана не может быть официального статуса другого языка
Президент: На территории Азербайджана не может быть официального статуса другого языка
26 февраля 2021 г. 14:09
Президент: Деятельность миротворцев в Азербайджане носит временный характер
Президент: Деятельность миротворцев в Азербайджане носит временный характер
26 февраля 2021 г. 13:58
Названа дата проведения очередной встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России
Названа дата проведения очередной встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России
26 февраля 2021 г. 13:56
Президент Азербайджана: Мы не наблюдали пуска ракеты Искандер
Президент Азербайджана: Мы не наблюдали пуска ракеты "Искандер"
26 февраля 2021 г. 13:49
Президент Азербайджана: Армения в очередной раз может потерять исторический шанс
Президент Азербайджана: Армения в очередной раз может потерять исторический шанс
26 февраля 2021 г. 13:31
Ильхам Алиев: В своих выступлениях я указал, где ныне находится статус
Ильхам Алиев: В своих выступлениях я указал, где ныне находится статус
26 февраля 2021 г. 13:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi