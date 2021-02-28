В Барселоне протестующие грабят магазины

В Барселоне акция протеста с призывами к правительству провести социальные реформы, а также освободить осужденного за восхваление террористических организаций рэпера Пабло Аселя, переросла в беспорядки

В Барселоне акция протеста с призывами к правительству провести социальные реформы, а также освободить осужденного за восхваление террористических организаций рэпера Пабло Аселя, переросла в беспорядки.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, митинг организовали студенческие профсоюзы, сторонники независимости Каталонии, леворадикальные партии Arran и CUP. Они потребовали "всеобщей амнистии", "самоопределения, крыши, хлеба и работы". Всего на улицы под лозунгом "Без будущего нам нечего терять" вышли тысячи человек.

Кроме того, митингующие призвали отменить реформу в области труда, закон об общественной безопасности, закон об иностранцах, а также принудительное выселение из жилья из-за задолженностей.

После того как митингующие дошли от Университетской площади до проспекта Драссанес, они начали строить баррикады из мусорных контейнеров, разбили витрину банка и подожгли его.

После этого радикалы направились к площади Каталония по Рамбле, громя по пути фасады банков, пострадал отель Calderón, начался грабеж магазинов, напротив комиссариата Городской гвардии радикалы подожгли полицейскую машину.

На месте работают пожарные, сообщают каталонские правоохранительные органы. Они призывают местных жителей не ездить в районы, где идут беспорядки.