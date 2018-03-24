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    В Барселоне более 20 человек пострадали в результате столкновений - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Более 20 человек пострадали в результате столкновений между митингующими и каталонской полицией у здания представительства правительства Испании в Барселоне.

    Как передает Report, об этом сообщают медицинские службы города.

    За помощью обратились 24 человека, большинство из них получили ушибы. 

    ***00:11

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Акции протеста начались вечером в пятницу в Каталонии после того, как судья Верховного суда страны принял решение об аресте пяти политиков и выдаче международных ордеров на арест бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона и его соратников, находящихся за пределами страны.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, помимо Барселоны, акции протеста проходят и в других городах автономного сообщества, в том числе в Жироне и Манресе.

    Сотни человек перекрыли одну из важнейших дорог в Барселоне – проспект Диагональ. Они выкрикивают лозунг "Свободу политическим заключенным".

    Акция протеста началась на одной из центральных площадей города площади Каталония. У представительства правительства Испании в Каталонии произошли стычки между протестующими и полицией, которая преградила подход к зданию.

    Участники акции протеста попытались подойти к зданию, расположенному в Барселоне, и попытались прорвать полицейский кордон. Mossos d'Esquadra применили резиновые дубинки.

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