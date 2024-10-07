В БАПОР назвали катастрофическим масштаб разрушений инфраструктуры Газы

Масштаб разрушений объектов значимой инфраструктуры в секторе Газа в результате продолжающихся военных действий является катастрофическим.

Масштаб разрушений объектов значимой инфраструктуры в секторе Газа в результате продолжающихся военных действий является катастрофическим.

Как передает Report, об этом заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини в соцсети X.

"12 месяцев жестокой войны превратили сектор Газа в неузнаваемую и бесконечную груду обломков, в кладбище для десятков тысяч людей, среди которых слишком много детей. Разрушение критически значимой инфраструктуры достигло катастрофических масштабов", - отмечается в заявлении.

По словам Лаззарини, более двух третей зданий БАПОР в анклаве попали под обстрелы и признаны непригодными для использования, в подавляющем большинстве из них укрывались перемещенные лица. Он также напомнил, что жертвами эскалации конфликта за минувший год стали более 220 сотрудников БАПОР.