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В Бангладеш в ходе акции протеста погибли не менее 16 человек

В Бангладеш в ходе акции протеста погибли не менее 16 человек Число погибших в ходе студенческих акций протеста в Бангладеш достигло 16 человек, ранения получили более 500.
Другие страны
18 июля 2024 г. 18:37
В Бангладеш в ходе акции протеста погибли не менее 16 человек

Число погибших в ходе студенческих акций протеста в Бангладеш достигло 16 человек, ранения получили более 500.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Протестующие объявили общенациональную забастовку, предупредив, что "только больницы и службы экстренной помощи смогут продолжать работу".

Студенты в Бангладеш протестуют против квот, считая их дискриминационными.

18 июля полиция при обеспечении общественного порядка в Дакке применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих, а правительство приказало отключить сети мобильного интернета в попытке подавить демонстрации. Над столицей кружат военные вертолеты, на улицах появилась бронетехника.

Премьер-министр Шейх Хасина обратилась к нации и заверила, что студенты, требующие реформировать систему квот, не будут разочарованы решением Верховного суда Бангладеш.

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