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    В Бангладеш при нападении боевиков погибли два человека

    Трое неизвестных проникли в жилую квартиру в Дакке под видом курьеров и зарубили двух находившихся там людей

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Лица, вооруженные холодным оружием, в результате нападения в столице Бангладеш убили двух человек, сообщает Report со ссылкой на агентство Рейтерс.

    По данным полиции, трое неизвестных проникли в жилую квартиру в Дакке под видом курьеров и зарубили двух находившихся там людей. Одной из жертв стал редактор единственного в стране журнала для ЛГБТ-сообщества, передает агентство Франс Пресс. По данным агентства, в результате инцидента еще один человек был ранен.

    Двумя днями ранее в стране подобным образом был убит университетский профессор. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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