Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    В Бангладеш от лихорадки денге за сутки умерли 12 человек

    Другие страны
    • 22 сентября, 2025
    • 08:57
    В Бангладеш от лихорадки денге за сутки умерли 12 человек

    Рекорд по количеству смертей за один день от лихорадки денге зафиксирован в Бангладеш, в течение суток от нее погибли 12 человек.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Dhaka Tribune.

    С начала года общее число смертей от денге достигло 179. На лечении в медицинских учреждениях по всей стране находятся более 2 тыс. человек. Смертельные случаи распределились по разным регионам. Количество инфицированных с начала года превысило 48 тыс.

    Медики предупреждают, что ситуация ухудшается быстрее, чем в 2024 году, когда в Бангладеш от денге погибли 575 человек. Специалисты призывают к активным мерам по контролю над популяцией комаров, от которых происходит заражение лихорадкой. Они также подчеркивают необходимость усилить готовность медицинских учреждений к приему большого числа пациентов.

    лихорадка денге Бангладеш
    12 die on deadliest day of dengue outbreak in Bangladesh

    Последние новости

    09:41

    В Казахстане будут производить экологически чистое авиатопливо

    Другие
    09:33

    Цены на нефть повысились на фоне ужесточения санкций на поставки из России

    Энергетика
    09:25

    В Огузе задержаны члены семьи, подозреваемые в культивации и продаже наркотиков

    Происшествия
    09:24

    Ильхам Алиев направил обращение участникам I Азербайджанского международного инвестфорума

    Внутренняя политика
    09:21

    Президент Кыргызстана отправится в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

    В регионе
    09:15

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2025)

    Финансы
    09:13
    Фото

    В Баку проходит I Азербайджанский международный инвестиционный форум

    Финансы
    08:57

    В Бангладеш от лихорадки денге за сутки умерли 12 человек

    Другие страны
    08:49
    Видео

    Жильцов многоэтажки в Ясамальском районе Баку эвакуировали из-за пожара — ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    Лента новостей