В Бангладеш от лихорадки денге за сутки умерли 12 человек

Рекорд по количеству смертей за один день от лихорадки денге зафиксирован в Бангладеш, в течение суток от нее погибли 12 человек.

Как передает Report, об этом сообщила газета Dhaka Tribune.

С начала года общее число смертей от денге достигло 179. На лечении в медицинских учреждениях по всей стране находятся более 2 тыс. человек. Смертельные случаи распределились по разным регионам. Количество инфицированных с начала года превысило 48 тыс.

Медики предупреждают, что ситуация ухудшается быстрее, чем в 2024 году, когда в Бангладеш от денге погибли 575 человек. Специалисты призывают к активным мерам по контролю над популяцией комаров, от которых происходит заражение лихорадкой. Они также подчеркивают необходимость усилить готовность медицинских учреждений к приему большого числа пациентов.