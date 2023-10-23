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В Бангладеш не менее 15 человек погибли при столкновении двух поездов

В Бангладеш не менее 15 человек погибли при столкновении двух поездов По меньшей мере 15 человек погибли и более 100 получили ранения в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Бангладеш.
Другие страны
23 октября 2023 г. 17:33
В Бангладеш не менее 15 человек погибли при столкновении двух поездов

По меньшей мере 15 человек погибли и более 100 получили ранения в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Бангладеш.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в пожарной службе.

"На данный момент из-под обломков извлечено пятнадцать погибших, их число может возрасти", - отметили в службе.

Столкновение поездов произошло рядом с расположенным на востоке страны городе Бхайраб, где грузовой поезд столкнулся со следовавшим в противоположном направлении пассажирским поездом.

По предварительным данным, авария произошла, когда один поезд выехал на тот же путь, что и другой.

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Версия на английском языке At least 15 killed and many injured when 2 trains collide in central Bangladesh
Версия на азербайджанском языке Banqladeşdə iki qatar toqquşub, azı 15 nəfər ölüb

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