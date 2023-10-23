В Бангладеш не менее 15 человек погибли при столкновении двух поездов

По меньшей мере 15 человек погибли и более 100 получили ранения в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Бангладеш.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в пожарной службе.
"На данный момент из-под обломков извлечено пятнадцать погибших, их число может возрасти", - отметили в службе.
Столкновение поездов произошло рядом с расположенным на востоке страны городе Бхайраб, где грузовой поезд столкнулся со следовавшим в противоположном направлении пассажирским поездом.
По предварительным данным, авария произошла, когда один поезд выехал на тот же путь, что и другой.