В Бангладеш не менее 15 человек погибли при столкновении двух поездов

В Бангладеш не менее 15 человек погибли при столкновении двух поездов

По меньшей мере 15 человек погибли и более 100 получили ранения в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Бангладеш.

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По меньшей мере 15 человек погибли и более 100 получили ранения в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Бангладеш. Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в пожарной службе. "На данный момент из-под обломков извлечено пятнадцать погибших, их число может возрасти", - отметили в службе. Столкновение поездов произошло рядом с расположенным на востоке страны городе Бхайраб, где грузовой поезд столкнулся со следовавшим в противоположном направлении пассажирским поездом. По предварительным данным, авария произошла, когда один поезд выехал на тот же путь, что и другой. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке At least 15 killed and many injured when 2 trains collide in central Bangladesh