В Бангладеш из-за вспышки кори погибли 194 ребенка
Другие страны
- 23 апреля, 2026
- 19:31
В Бангладеш в результате вспышки кори, начавшейся в прошлом месяце, скончались 194 ребенка.
Как передает Report, об этом сообщает Dawn.
По предварительным данным, число случаев заболевания среди детей превысило 28 тысяч.
Отмечается, что за последнюю неделю ежедневно умирали от трех до пяти детей. В среду было зафиксировано пять летальных случаев, и еще пять - в четверг.
Власти сообщили, что с начала вспышки 15 марта была запущена масштабная национальная кампания вакцинации - крупнейшая за последние десятилетия.
По словам представителя системы здравоохранения Захид Райхан, планируется привить всего 18 млн детей.
