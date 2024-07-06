В Бангладеш из-за наводнения пострадали почти 2 млн человек

Почти 2 млн жителей Бангладеш пострадали в результате наводнений, обрушившихся на северо-восток страны.

Почти 2 млн жителей Бангладеш пострадали в результате наводнений, обрушившихся на северо-восток страны.

Как передает Report со ссылкой на агентство BSS, об этом сообщил государственный министр страны по вопросам стихийных бедствий Мохиббур Рахман.

"Почти 2 млн человек в 15 округах пострадали от наводнения, вызванного обильными дождями и паводками в этом году", - сказал он.

Мохиббур указал, что подтвержденных данных о погибших в результате наводнений нет, а пострадавшие от наводнения люди нашли убежище в 36 223 приютах.

По его словам, правительство выделило в общей сложности 8 700 тонн риса, 58 500 мешков сухого пайка, а также финансовую помощь затронутым районам.

В Бангладеш в связи с вероятностью нового наводнения в августе или сентябре ведутся подготовительные работы.