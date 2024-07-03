В Бангладеш из-за наводнения пострадали более 1,3 млн человек

Более 1,3 млн жителей Бангладеш пострадали из-за наводнения на северо-востоке страны.

Более 1,3 млн жителей Бангладеш пострадали из-за наводнения на северо-востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщили в местной полиции.

"Пострадали более 1,34 млн человек. Дома в деревнях, где они проживали, и дороги затоплены в результате наводнения", - приводит Agence France-Presse слова комиссара полиции округа Силхета Абу Ахмеда Сиддика.

Синоптики сообщили, что сильные ливни привели к опасному повышению уровня воды в реках Брахмапутра, Дхарла и Дудхкумар, что привело к наводнению во многих районах на северо-востоке Бангладеш. При этом метеорологи предупредили, что дожди продолжатся ближайшие сутки.

Власти организовали гуманитарную помощь пострадавшим. Жителей затопленных районов эвакуируют в развернутые временные палаточные лагеря.