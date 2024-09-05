В Бангладеш экс-премьеру предъявили свыше 120 обвинений в различных преступлениях

Количество обвинений в различных тяжких преступлениях, выдвинутых против бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины, в настоящее время превысило 120.

Количество обвинений в различных тяжких преступлениях, выдвинутых против бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины, в настоящее время превысило 120.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает бангладешская газета The Daily Observer.

На данный момент по всей стране против нее возбуждено 122 дела, в том числе 111 дел связаны с убийствами. Расследования касаются инцидентов, произошедших во время массового протестного движения, когда столкновения между протестующими, силами безопасности, политическими лидерами и активистами привели к многочисленным жертвам. Шейх Хасину также обвиняют в похищении людей, преступлениях против человечности и в геноциде.

Аналогичные обвинения предъявлены еще нескольким десяткам лиц, включая бывшего главу МИД Хасана Махмуда, экс-министра внутренних дел Асадуззамана Хана и возглавлявшего министерство юстиции Анисура Рахмана. Среди обвиняемых также сестра бывшего главы правительства Шейх Рехана, сын - Саджиб Вазед Джой и дочь - Сайма Вазед.

В обвинениях утверждается, что с 15 июля по 5 августа по приказу Шейх Хасины и других лидеров и активистов партии "Авами лиг", произошла беспорядочная стрельба, что привело к многочисленным жертвам.

В результате беспорядков, которые прошли на улицах разных городов Бангладеш в июле и августе, погибли более 500 человек.